Ο Μ. Νάιτ Σιάμαλαν φέρνει στη μικρή οθόνη υπερφυσικό δράμα βασισμένο στο «Magic 8 Ball» - Real.gr

Ο Μ. Νάιτ Σιάμαλαν φέρνει στη μικρή οθόνη υπερφυσικό δράμα βασισμένο στο «Magic 8 Ball»

16:30, 14/10/2025
Ο Μ. Νάιτ Σιάμαλαν (M. Night Shyamalan) αναλαμβάνει τη σκηνοθετική επιμέλεια μιας live-action τηλεοπτικής παραγωγής, εμπνευσμένης από το διάσημο παιχνίδι της Mattel «Magic 8 Ball», σε σενάριο του καταξιωμένου Μπραντ Φάλτσακ (Brad Falchuk), όπως ανακοίνωσαν ο σκηνοθέτης του «Sixth Sense» και ο κολοσσός της παγκόσμιας βιομηχανίας παιχνιδιών.

Ο Σιάμαλαν και ο Φάλτσακ γνωστός από τα «Glee» και «American Horror Story», θα έχουν επίσης το ρόλο των showrunners της φιλόδοξης σειράς.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη M. Night Shyamalan (@mnight)

