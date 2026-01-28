Quantcast
Ο Νιλ Γιανγκ απαντά στον Τραμπ: Προσφέρει τον μουσικό κατάλογό του δωρεάν στη Γροιλανδία ως «αγχολυτικό» για τις απειλές - Real.gr
12:51, 28/01/2026
Για να έχει κάποιος δωρεάν πρόσβαση στον κατάλογο της μουσικής του τραγουδιστή, θα αρκεί να διαθέτει ένα γροιλανδικό τηλεφωνικό αριθμό.

Ο αμερικανοκαναδός τραγουδιστής Νιλ Γιάνγκ ανακοίνωσε πως προσφέρει την πλήρη πρόσβαση στον μουσικό κατάλογό του στους «φίλους του της Γροιλανδίας», ως απάντηση στις απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει αυτό το αρκτικό έδαφος.

«Ελπίζω ότι η μουσική μου και οι μουσικές ταινίες μου θα μετριάσουν κάπως το αδικαιολόγητο στρες και τις απειλές που υφίστασθε από την πλευρά της αντιδημοφιλούς και, ας το ελπίσουμε, προσωρινής κυβέρνησής μας», έγραψε χθες, Τρίτη, στο μπλογκ του ο διάσημος μουσικός.

«Επιθυμώ ειλικρινά να μπορέσετε να επωφεληθείτε απ’ όλη τη μουσική μου στο ωραίο σπίτι σας της Γροιλανδίας, στην καλύτερη ποιότητά της», πρόσθεσε ο 80χρονος καλλιτέχνης, ερμηνευτής του «Heart of Gold» και μεγάλος σταρ της δεκαετίας του 1970.

«Είναι μια προσφορά ειρήνης και αγάπης. Όλη η μουσική που έκανα στη διάρκεια των 62 τελευταίων ετών είναι δική σας. Ελπίζουμε ότι και άλλοι οργανισμοί θα ακολουθήσουν το παράδειγμά μας».

Πλέον, για να έχει κάποιος δωρεάν πρόσβαση στον κατάλογο της μουσικής του τραγουδιστή, θα αρκεί να διαθέτει ένα γροιλανδικό τηλεφωνικό αριθμό.

Τον Οκτώβριο, ο Νιλ Γιάνγκ είχε ήδη δεσμευθεί να αποσύρει όλη τη μουσική του από την πλατφόρμα Amazon Music εξαιτίας των δεσμών του επικεφαλής της επιχείρησης, του Τζεφ Μπέζος, με τον Ντόναλντ Τραμπ.

