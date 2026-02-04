Ο Όμιλος Antenna υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Junior Achievement Greece και επενδύει στη νέα γενιά - Real.gr

Ο Όμιλος Antenna υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Junior Achievement Greece (JA Greece), ενισχύοντας τη δέσμευσή του για στήριξη προς τη νέα γενιά και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την κοινωνική υπευθυνότητα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, μαθητές του 3ου Ε.Κ. Αμαρουσίου, οι οποίοι συμμετέχουν στο παγκόσμιο μαθητικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας «Εικονική Επιχείρηση – JA Company Program», επισκέφθηκαν τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Antenna. Εκεί, τους υποδέχθηκε ο CEO του Ομίλου Antenna, Henning Tewes, ο οποίος συμμετέχει στο πρόγραμμα ως Inspirational Mentor.

Ο Henning Tewes, CEO του Ομίλου Antenna, δήλωσε: «Ήταν μια εξαιρετική ημέρα για όλους εμάς στον Όμιλο Antenna. Η προσφορά στην κοινωνία αποτελεί μέρος της κοινωνικής μας ευθύνης και των αξιών μας. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους νέους ανθρώπους, να τους στηρίζουμε στην ανάπτυξή τους και να τους βοηθούμε να κάνουν τα επόμενα βήματα στη ζωή τους».

Την ίδια μέρα, επισφραγίστηκε και επίσημα η συνεργασία του Ομίλου Antenna με το Junior Achievement Greece, μέσω της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση και των δύο οργανισμών για την ενδυνάμωση των νέων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών, επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Τον Όμιλο Antenna εκπροσώπησε η Γιολάντα Κουρασμενάκη, Chief Human Resources Officer, ενώ εκ μέρους του Junior Achievement Greece υπέγραψε ο Αιμίλιος Κυριάκου, Πρόεδρος Δ.Σ. του JA Greece και Διευθύνων Σύμβουλος & Επικεφαλής Επιχειρηματικής Τραπεζικής, Citi Ελλάδος, Μάλτας και Κύπρου.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, οι δύο οργανισμοί θα υλοποιήσουν δράσεις όπως mentoring από στελέχη του Ομίλου, εμπειρίες job shadowing, εκπαιδευτικές και επικοινωνιακές πρωτοβουλίες, συμπαραγωγή περιεχομένου με θεματικές όπως η καινοτομία και ο κοινωνικός αντίκτυπος, καθώς και τη θεσμοθέτηση του Βραβείου «Brand Awareness & Sustainability», που αναδεικνύει βιώσιμες και υπεύθυνες επιχειρηματικές ιδέες.

Η Γιολάντα Κουρασμενάκη, Chief Human Resources Officer, δήλωσε: «Για τον Όμιλο Antenna, η επένδυση στη νέα γενιά αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και αναπόσπαστο μέρος των αξιών μας. Η συνεργασία με το Junior Achievement Greece μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε ενεργά σε πρωτοβουλίες που προσφέρουν στους νέους ουσιαστικές ευκαιρίες μάθησης και εξέλιξης».

Ο Αιμίλιος Κυριάκου, Πρόεδρος ΔΣ του JA Greece, δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Όμιλο Antenna που στηρίζει το σωματείο μας διαχρονικά. Η σχέση μας εξελίσσεται και είναι σημαντικό για την προσπάθεια που κάνουμε να εισαγάγουμε την έννοια της επιχειρηματικότητας στα σχολεία της Ελλάδος. Στόχος μας είναι τα παιδιά να έχουν την εμπειρία να αναπτύξουν δεξιότητες και να έχουν την αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να δημιουργήσουν με επιτυχία».

Ο Όμιλος Antenna συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά, αξιοποιώντας τη δύναμη των Μέσων, της τεχνολογίας, των ανθρώπων και του περιεχομένου του, με σκοπό να λειτουργήσει ως καταλύτης θετικής κοινωνικής αλλαγής και να διασφαλίσει ότι η νέα γενιά θα έχει τα εφόδια να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες.