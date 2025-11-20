Ο ρόλος του Ρόμπερτ Πάτινσον στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν - Real.gr

Νέες εικόνες από το φιλόδοξο εγχείρημα του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) «Οδύσσεια», δόθηκαν στη δημοσιότητα, προσφέροντας μία πρώτη επίσημη ματιά από τους Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), Zendaya και Τζον Λεγκιζάμο (John Leguizamo).

Η μεγάλη έκπληξη αφορά τον ρόλο του Πάτινσον. Ενώ δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι θα έχει τον ρόλο του Ερμή, τελικά υποδύεται τον Αντίνοο – έναν από τους δύο κύριους μνηστήρες της Πηνελόπης, την οποία ενσαρκώνει η Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway). Σύμφωνα με το Dark Horizons, αυτή είναι η δεύτερη συνεργασία του σταρ με τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη μετά την ταινία «Tenet».

Ο Λεγκιζάμο εμφανίζεται με έντονο μακιγιάζ και υποδύεται τον Εύμαιο, τον πιστό χοιροβοσκό που βοηθά τον Οδυσσέα κατά την άφιξή του στο νησί. Ενώ η Zendaya, η οποία διακρίνεται μαζί με τον Ματ Ντέιμον (Matt Damon) θα υποδυθεί την Αθηνά, τη θεά της σοφίας και προστάτιδα του Οδυσσέα. Είναι η πρώτη συνεργασία του Νόλαν με τη διάσημη πρωταγωνίστρια.

Το Empire Online το οποίο αποκάλυψε τα πρώτα στιγμιότυπα, μοιράστηκε και μια ιστορία από το σετ που έφερε στο φως ο Ντέιμον. Ο Τομ Χόλαντ (Tom Holland) αξιοποιώντας την επιρροή του στη Sony Pictures, οργάνωσε μία ιδιαίτερη προβολή για το καστ. Συγκεκριμένα, εξασφάλισε μια κόπια 70mm της θρυλικής ταινίας «Λόρενς της Αραβίας» κατά την περίοδο που το καστ βρισκόταν στα στούντιο του Λος ‘Αντζελες, για το γύρισμα μιας σημαντικής σκηνής.

Εικόνες με τους Ντέιμον, Χόλαντ, Χάθαγουεϊ και Μία Γκοθ (Mia Goth) η οποία ενσαρκώνει τη Μελανθώ κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες ημέρες.

Η πολυαναμενόμενη ταινία έχει προγραμματιστεί να βγει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026 μέσω της Universal Picture, όπως αναφέρει το World of Reel.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ