Ο Σαμ Ρέιμι επιστρέφει με το ανατρεπτικό «Send Help» - Real.gr

Ο Σαμ Ρέιμι (Sam Raimi), ο διάσημος σκηνοθέτης πίσω από τις ταινίες τρόμου «Evil Dead» και «Drag Me to Hell», επιστρέφει στο είδος, με το «Send Help» ένα σκοτεινό, κωμικό, ψυχολογικό θρίλερ για την 20th Century Studios.

Mε πρωταγωνιστές την Ρέιτσελ Μακ ‘Ανταμς (Rachel McAdams) και τον Ντίλαν Ο’Μπράιεν (Dylan O’Brien) τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν στις αρχές του έτους.

«Αυτό που πραγματικά αγαπώ σε αυτή την ιστορία είναι ότι στην ουσία πρόκειται για μια ιστορία του αουτσάιντερ», δήλωσε ο σκηνοθέτης στο Entertainment Weekly.

«Είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό να βλέπεις τον κάποτε ισχυρό προϊστάμενο να εξαρτάται από κάποιον που υποτίμησε. Η ιστορία μας είναι καθολικής σημασίας. Πρέπει να ενθαρρύνουμε την κοινωνία μας να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους με σεβασμό και ευγένεια, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση», υπογράμμισε.