Ο ΣΚΑΪ καταγγέλει τον ΕΚΚΟΜΕΔ για απόπειρα προληπτικής λογοκρισίας - Ο ΣΚΑΪ καταγγέλει τον ΕΚΚΟΜΕΔ για απόπειρα προληπτικής λογοκρισίας- Σκληρή επιστολή Αλαφούζου για την ανάκληση χρηματοδότησης του ντοκιμαντέρ του Παπαχελά - Real.gr

Επιστολή με την οποία καταγράφει την έντονη διαμαρτυρία του προς τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΚΚΟΜΕΔ Λεωνίδα Χριστόπουλο, απέστειλε ο ιδιοκτήτης του ΣΚΑΪ Γιάννης Αλαφούζος, για την χθεσινή απόφαση του φορέα, να ανακαλέσει την υπαγωγή στην μερική χρηματοδότηση του ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει ο Αλέξης Παπαχελάς με τίτλο «17 ΝΟΕΜΒΡΗ, ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ», λόγω της συνέντευξης που έχει παραχωρήσει ο καταδικασμένος δολοφόνος της τρομοκρατικής οργάνωσης, Δημήτρης Κουφοντίνας. Η απόφαση αυτή του Λ. Χριστόπουλου ελήφθη, αιφνιδιαστικά, ανακαλώντας την προηγούμενη του ΕΚΚΟΜΕΔ της 8ης Δεκεμβρίου 2025, χωρίς να υπάρχει καμία προγενέστερη ενημέρωση προς την ιδιοκτήτρια εταιρεία του ΣΚΑΪ.

Στην επιστολή του, προς τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΚΚΟΜΕΔ ο Γιάννης Αλαφούζος καταγράφει την έκπληξή του καθώς από τις 2 Ιουνίου -μέσω του σχετικού αιτήματος του ΣΚΑΙ στο φορέα υπήρχε πλήρης και αναλυτική ενημέρωση του Λ. Χριστόπουλου “για το γεγονός ότι ανάμεσα στα δεκάδες ντοκουμέντα και συνεντεύξεις που θα αναδειχθούν μέσα από τα έξι επεισόδια υπάρχει και μια συνέντευξη του δολοφόνου Δ. Κουφοντίνα” . “Η έκπληξη”, υπογραμμίζει, ο Γιάννης Αλαφούζος “γίνεται ακόμη μεγαλύτερη λόγω του γεγονότος ότι για πρώτη φορά το ΕΚΚΟΜΕΔ αποφασίζει να παρέμβει με εντελώς αυθαίρετο τρόπο στο περιεχόμενο μιας δημοσιογραφικής και ιστορικής καταγραφής επιχειρώντας κατ΄ουσίαν να επιβάλει προληπτική λογοκρισία“

Προσβλητική απόφαση κατά του ΣΚΑΪ

Και συμπληρώνει στον ίδιο αυστηρό τόνο:

«Η απόφασή σας αυτή εκτός από προσβλητική έναντι του ΣΚΑΙ που είναι το μόνο ιδιωτικό κανάλι το οποίο διαχρονικά επενδύει στην παραγωγή υψηλής ποιότητας ντοκιμαντέρ για την διατήρησή της συλλογικής ιστορικής μνήμης, είναι βαθιά προσβλητική και για τον Αλέξη Παπαχελά. Όχι μόνο γιατί τα ντοκιμαντέρ του προσεγγίζουν πάντα με αντικειμενικό τρόπο την ιστορική αλήθεια, αλλά και διότι ήταν ο πρώτος δημοσιογράφος που αφιέρωσε μια εκπομπή στους συγγενείς των θυμάτων της τρομοκρατίας, συμβάλλοντας ήδη από τότε με καθοριστικό τρόπο στην αποδόμηση των τάχα ιδεολογικών επιχειρημάτων των εκτελεστών».

«Η διεθνής πρακτική» συνεχίζει στην επιστολή του, ο διευθύνων σύμβουλος της Ειδήσεις Ντοτ Κομ ΑΕ, είναι να καταγράφονται οι “μαρτυρίες όλων ανεξαιρέτως των πρωταγωνιστών” , “από αυτήν του τότε υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και όλων των βασικών συντελεστών της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης, μέχρι αυτήν του καταδικασμένου δολοφόνου Δημ. Κουφοντίνα”.

Με αυτά τα δεδομένα, ο ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθμού ενημερώνει τη διοίκηση του ΕΚΚΟΜΕΔ ότι “ο ΣΚΑΪ δεν επιθυμεί να έχει οποιαδήποτε σχέση με το ΕΚΚΟΜΕΔ και αποσύρει από τα αιτήματα υπαγωγής και το δεύτερο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει αυτήν την τηλεοπτική σαιζόν με τίτλο «Τελευταία Μπλόφα», βασισμένο στο εξαιρετικό βιβλίο της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δενδρινού για τα γεγονότα που προηγήθηκαν του δημοψηφίσματος του 2015.”

Η επιστολή προς το ΕΚΚΟΜΕΔ καταλήγει υπογραμμίζοντας πως «η προσβλητική απόφασή σας που επιβεβαιώνει ότι είστε έρμαια πάσης φύσεως έξωθεν πιέσεων, αντιβαίνει κάθε έννοια δεοντολογίας και ο ΣΚΑΙ δεν προτίθεται να νομιμοποιήσει μεθοδεύσεις που θυμίζουν άλλες, αλήστου μνήμης, περιόδους της ιστορίας μας.»

H χθεσινή αιφνιδιαστική απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ με την οποία ανακαλείται η μερική χρηματοδότης του τελευταίου ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά:

Η απόφαση της 8ης Δεκεμβρίου 2025 του ΕΚΚΟΜΕΔ για τη μερική χρηματοδότηση του ντοκιμαντέρ για τη 17Ν:

Με πληροφορίες από typologies.gr