Ο Spider-Man στη Γλασκώβη για τα γυρίσματα της ταινίας «Brand New Day» - Real.gr

Ο Spider-Man εθεάθη σε δράση, καθώς γυρίζονταν εκρηκτικές σκηνές για τη νέα ταινία με υπερήρωες «Brand New Day» στην καρδιά της Γλασκώβης.

Ηθοποιός που υποδύεται τον «Άνθρωπο – Αράχνη» συμμετείχε σε γύρισμα επικίνδυνης σκηνής και με εντυπωσιακή κόκκινη και μπλε στολή σκαρφάλωσε σε ένα θωρακισμένο όχημα και χαιρέτισε τους ενθουσιασμένους θαυμαστές σε ένα διάλειμμα της παραγωγής.

Το κέντρο της πόλης μετατράπηκε σε τοποθεσία του Μανχάταν, με κίτρινα ταξί, οχήματα της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, αμερικανικές πινακίδες οδών και μπλε οθόνες για εντυπωσιακά λήψεις με CGI (εικόνες που παράγονται με υπολογιστή).

Τα γυρίσματα στη Σκωτία είχε σχεδιαστεί να ολοκληρωθούν έως τις 15 Αυγούστου, αλλά θα συνεχιστούν έως τις 26 Αυγούστου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ