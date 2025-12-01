Ο συγγραφέας του «Wicked», Γκρέγκορι Μαγκουάιρ θα κυκλοφορήσει το prequel «Galinda» το 2026 - Real.gr

Το σύμπαν του «Wicked» επεκτείνεται επίσημα σε όλο του το μεγαλείο.

Ο συγγραφέας Γκρέγκορι Μαγκουάιρ, ο οποίος με το μυθιστόρημα που έγραψε το 1995 ενέπνευσε το μιούζικαλ φαινόμενο του Μπρόντγουεϊ που έγινε εισπρακτική επιτυχία της Universal με πρωταγωνίστριες την Αριάνα Γκράντε και τη Σίνθια Ερίβο επιστρέφει στη Χώρα του Οζ με ένα prequel μυθιστόρημα που εξερευνά τις απαρχές της Καλής Μάγισσας.

Με τίτλο «Galinda: A Charmed Childhood» το βιβλίο του HarperCollins πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Μετά το best seller σύμφωνα με τους New York Times «Elphie: A Wicked Childhood» το οποίο εξερευνά την προέλευση της Κακιάς Μάγισσας, το βιβλίο «Galinda» θα αφηγηθεί την «ιστορία της Γκλίντα, της μικρότερης από τέσσερα παιδιά σε μια οικογένεια ευγενών που έπεσε θύμα της τύχης της, που είναι ταυτόχρονα καλομαθημένη και αγνοημένη».

«Η φυσική της χάρη υπόσχεται να την ανεβάσει στους διαγωνισμούς χορού της περιοχής – αλλά αυτές οι προσπάθειες την αποσπούν από το να βλέπει την αυξανόμενη δυσαρέσκεια των τοπικών εμπόρων που αποδοκιμάζουν τις επιχειρηματικές στρατηγικές της οικογένειάς της» αναφέρεται στη σύνοψη του βιβλίου.

Όταν ο Γκρέγκορι Μαγκουάιρ ήταν παιδί ο ίδιος και τα αδέλφια του αναπαρήγαγαν τακτικά σκηνές από την κλασική ταινία του 1939, Ο Μάγος του Οζ. Άλλαζαν ακόμη και την ιστορία της για διασκεδάζουν. «Το υλικό ήταν τόσο εύπλαστο που μπορούσες να το αλλάξεις και να παραμένει αναγνωρίσιμο» αποκάλυψε ο συγγραφέας στο BBC πέρσι.

Δεν φανταζόταν ότι αυτά τα παιδικά παιχνίδια θα εντάσσονταν μια μέρα στο μυθιστόρημά του που θα άλλαζε τη ζωή «Wicked: The Life and Times of The Wicked Witch of the West».

Η ανακοίνωση του prequel έρχεται αμέσως μετά την κυκλοφορία της κινηματογραφικής μεταφοράς της δεύτερης ταινίας Wicked (Wicked For Good).

Οι ταινίες, σε σκηνοθεσία του Τζον Μ. Τσου έχουν αποφέρει 759 εκατομμύρια δολάρια και σχεδόν 400 εκατομμύρια δολάρια στο box office. Οι κριτικοί ήταν κάπως ανάμεικτες στις απόψεις τους για το τελευταίο κεφάλαιο, αλλά ένα συντριπτικό 83% του κοινού είπε ότι είναι μια ταινία που «σίγουρα θα συνιστούσε» σε φίλους.