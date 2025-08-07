Ο Τιμ Μπάρτον υπογράφει το νέο βίντεο κλιπ της Lady Gaga για το «Wednesday» - Real.gr

Η Lady Gaga πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα νέο τραγούδι για τη δεύτερη σεζόν της σειράς του Netflix, «Wednesday».

Όπως αποκάλυψε πηγή, στο περιοδικό The Hollywood Reporter, το τραγούδι θα συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό μουσικό βίντεο, το οποίο σκηνοθέτησε ο δημιουργός της σειράς, Τιμ Μπάρτον.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lady Gaga (@ladygaga)





Tο βίντεο γυρίστηκε στο Μεξικό. Η ακριβής ημερομηνία παραμένει άγνωστη. H Lady Gaga βρέθηκε στη χώρα τον περασμένο Απρίλιο, για δύο συναυλίες στην Πόλη του Μεξικού.

Το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Death Dance» θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα. Για τη δημιουργία του η Lady Gaga συνεργάστηκε ξανά με τους Andrew Watt και Cirkut, τους παραγωγούς που βρίσκονται πίσω από το πρόσφατο άλμπουμ της «Mayhem».

Όσο για τη συμμετοχή της στα νέα επεισόδια της δεύτερης σεζόν της σειράς, η σούπερ σταρ θα ενσαρκώσει τον χαρακτήρα της Rosaline Rotwood, μίας θρυλικής καθηγήτριας στην Ακαδημία Nevermore, όπου η πορεία της θα διασταυρωθεί με αυτήν της Wednesday Addams.

Σημειώνεται, ότι η δεύτερη σεζόν του «Wednesday» θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη. Tο πρώτο είναι πλέον διαθέσιμο στο Netflix, ενώ το δεύτερο, που θα περιλαμβάνει την εμφάνιση της Lady Gaga, είναι προγραμματισμένο για τις 3 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ