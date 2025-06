Ο Τομ Κρουζ μπήκε στο Ρεκόρ Γκίνες για σκηνή του νέου «Mission: Impossible» - Έπεσε με φλεγόμενο αλεξίπτωτο 16 φορές - Real.gr

Στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες μπήκε ο Τομ Κρουζ για τη σκηνή με το φλεγόμενο αλεξίπτωτο στην ταινία «Mission: Impossible - The Final Reckoning».

Ο Χολιγουντιανός αστέρας έκανε 16 άλματα από ελικόπτερο με αλεξίπτωτο που είχε εμποτιστεί με καύσιμο και τυλιχτεί στις φλόγες – επίδοση που, σύμφωνα με τον επίσημο λογαριασμό των Ρεκόρ Γκίνες, δεν έχει πλησιάσει κανένας άλλος ηθοποιός ή κασκαντέρ.

Η σκηνή γυρίστηκε στα βουνά Ντράκενσμπεργκ της Νότιας Αφρικής, με τον Κρουζ και την ομάδα του να προετοιμάζονται επί εβδομάδες. Ο ηθοποιός ανέβηκε σε ύψος άνω των 75.000 ποδιών με ελικόπτερο, πριν πραγματοποιήσει το άλμα με το φλεγόμενο αλεξίπτωτο. Κατά την πτώση, αποκόπηκε από το κύριο αλεξίπτωτο και άνοιξε ένα εφεδρικό για να προσγειωθεί με ασφάλεια.

🤯Tom Cruise enters the Guinness World Records for his insane stunt

While filming Mission: Impossible – Dead Reckoning, he jumped with a burning parachute.

To get the perfect shot, the actor did 16 takes — once again proving he’s an absolute madman. pic.twitter.com/TsvvlYgYwF

— NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2025