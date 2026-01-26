Ο Τράβις Σκοτ συμμετέχει στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν - Real.gr

Σε μια κίνηση που έχει εκπλήξει τόσο στον κόσμο της χιπ χοπ όσο και στον κόσμο του κινηματογράφου, ο Τράβις Σκοτ εντάχθηκε επίσημα στο καστ της επερχόμενης επικής επιστημονικής φαντασίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «The Odyssey» (Οδύσσεια).

Η αποκάλυψη έγινε όταν τηλεοπτικό σποτ-έκπληξη προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα AFC Championship, όπου ο ράπερ από το Χιούστον εθεάθη όχι μόνο να ερμηνεύει, αλλά και να εκφωνεί διαλόγους σε μια επικίνδυνη σκηνή.

Ενώ οι λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα του παραμένουν μυστικές, το βίντεο τοποθετεί τον Σκοτ σε ένα συμπόσιο να είναι μαζί με τον Τηλέμαχο (Τομ Χόλαντ) και τον Μενέλαο (Τζον Μπέρνθαλ).