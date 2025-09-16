Ο Τζέιμς Κάμερον δυσκολεύεται να ολοκληρώσει το σενάριο του Terminator 7 - Real.gr

Ο Τζέιμς Κάμερον (James Cameron), σε πρόσφατη συνέντευξή του στο CNN, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται στη διαδικασία συγγραφής του σεναρίου μιας νέας ταινίας «Terminator».

Ωστόσο, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης παραδέχτηκε ότι δυσκολεύεται να ολοκληρώσει το σενάριο όχι εξαιτίας έλλειψης ιδεών αλλά λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας και των παγκόσμιων γεγονότων.

«Μου έχει ανατεθεί να γράψω μια νέα ιστορία για το Terminator» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κάμερον. «Δεν έχω καταφέρει να προχωρήσω πολύ, γιατί δεν ξέρω τι να αφηγηθώ που να μην τον ξεπερνούν τα πραγματικά γεγονότα. Ζούμε ήδη σε μια εποχή επιστημονικής φαντασίας» συμπλήρωσε.