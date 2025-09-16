Quantcast
Ο Τζέιμς Κάμερον δυσκολεύεται να ολοκληρώσει το σενάριο του Terminator 7 - Real.gr
real player

Ο Τζέιμς Κάμερον δυσκολεύεται να ολοκληρώσει το σενάριο του Terminator 7

13:00, 16/09/2025
Ο Τζέιμς Κάμερον δυσκολεύεται να ολοκληρώσει το σενάριο του Terminator 7

Ο Τζέιμς Κάμερον (James Cameron), σε πρόσφατη συνέντευξή του στο CNN, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται στη διαδικασία συγγραφής του σεναρίου μιας νέας ταινίας «Terminator».

Ωστόσο, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης παραδέχτηκε ότι δυσκολεύεται να ολοκληρώσει το σενάριο όχι εξαιτίας έλλειψης ιδεών αλλά λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας και των παγκόσμιων γεγονότων.

«Μου έχει ανατεθεί να γράψω μια νέα ιστορία για το Terminator» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κάμερον. «Δεν έχω καταφέρει να προχωρήσω πολύ, γιατί δεν ξέρω τι να αφηγηθώ που να μην τον ξεπερνούν τα πραγματικά γεγονότα. Ζούμε ήδη σε μια εποχή επιστημονικής φαντασίας» συμπλήρωσε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

«Η Γάζα καίγεται» - Σε πλήρη εξέλιξη η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης - «Είναι το πρώτο βήμα» λέει ο στρατός

«Η Γάζα καίγεται» - Σε πλήρη εξέλιξη η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης - «Είναι το πρώτο βήμα» λέει ο στρατός

13:34 16/09
Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος

Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος

12:09 16/09
Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Τραμπ: Είμαστε 1.700 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και ελπίζουμε να είμαστε εις το διηνεκές

Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Τραμπ: Είμαστε 1.700 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και ελπίζουμε να είμαστε εις το διηνεκές

10:53 16/09
«Θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένεια σου»: Το απειλητικό μήνυμα που δέχτηκε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια

«Θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένεια σου»: Το απειλητικό μήνυμα που δέχτηκε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια

10:24 16/09
Ελ. Βενιζέλος: Οδηγός ταξί απείλησε συνάδελφό του με μαχαίρι για μια κούρσα

Ελ. Βενιζέλος: Οδηγός ταξί απείλησε συνάδελφό του με μαχαίρι για μια κούρσα

12:53 16/09
Κορυδαλλός: Αγρια επίθεση σε 26χρονη - Ληστής τη γρονθοκόπησε

Κορυδαλλός: Αγρια επίθεση σε 26χρονη - Ληστής τη γρονθοκόπησε

11:39 16/09
Καρυστιανού στο Kontra News για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος: «Δεν είναι κάτι που περνά από το μυαλό μας αυτή τη στιγμή»

Καρυστιανού στο Kontra News για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος: «Δεν είναι κάτι που περνά από το μυαλό μας αυτή τη στιγμή»

10:34 16/09
Εμφάνιση - έκπληξη του Χάρι και της Μέγκαν στο ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland

Εμφάνιση - έκπληξη του Χάρι και της Μέγκαν στο ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland

13:15 16/09

Ροή Ειδήσεων

Ισπανία: Η χώρα θα αποχωρήσει από το διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision 2026, αν συμμετάσχει το Ισραήλ

Ισπανία: Η χώρα θα αποχωρήσει από το διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision 2026, αν συμμετάσχει το Ισραήλ

14:15 16/09
Η απονομή του αργυρού στον Καραλή: «Να… αλλάξει αυτό το χρώμα – Θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6,10-6,15μ.» - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Η απονομή του αργυρού στον Καραλή: «Να… αλλάξει αυτό το χρώμα – Θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6,10-6,15μ.» - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

14:02 16/09
Συνάντηση Μενδώνη με τον αντικαγκελάριο της Αυστρίας - Παγκόσμια πρεμιέρα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στο Musikverein της Βιέννης

Συνάντηση Μενδώνη με τον αντικαγκελάριο της Αυστρίας - Παγκόσμια πρεμιέρα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στο Musikverein της Βιέννης

14:00 16/09
Κωνσταντοπούλου στον Realfm 97,8 για Τέμπη: «Αυτό που συμβαίνει είναι η μεγαλύτερη δικαστική και εισαγγελική ξετσιπωσιά»

Κωνσταντοπούλου στον Realfm 97,8 για Τέμπη: «Αυτό που συμβαίνει είναι η μεγαλύτερη δικαστική και εισαγγελική ξετσιπωσιά»

13:46 16/09
Καραθανασόπουλος: Τα κόμματα του συστήματος αποδέχονται τη «δημοσιονομική πειθαρχία» της ΕΕ που έχει «κόφτες» μόνο για τον λαό

Καραθανασόπουλος: Τα κόμματα του συστήματος αποδέχονται τη «δημοσιονομική πειθαρχία» της ΕΕ που έχει «κόφτες» μόνο για τον λαό

13:35 16/09
«Η Γάζα καίγεται» - Σε πλήρη εξέλιξη η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης - «Είναι το πρώτο βήμα» λέει ο στρατός

«Η Γάζα καίγεται» - Σε πλήρη εξέλιξη η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης - «Είναι το πρώτο βήμα» λέει ο στρατός

13:34 16/09
Φάμελλος: Ζητούμε τον τερματισμό στην επιχείρηση κατάληψης της Γάζας

Φάμελλος: Ζητούμε τον τερματισμό στην επιχείρηση κατάληψης της Γάζας

13:25 16/09
Εμφάνιση - έκπληξη του Χάρι και της Μέγκαν στο ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland

Εμφάνιση - έκπληξη του Χάρι και της Μέγκαν στο ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland

13:15 16/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved