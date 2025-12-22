Ο Τζίμι Κίμελ θα εκφωνήσει το Εναλλακτικό Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του 2025 του Channel 4 - Real.gr

Ο Τζίμι Κίμελ πρόκειται να εκφωνήσει το Εναλλακτικό Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του 2025 για το βρετανικό δίκτυο Channel 4.

Μερικές φορές χιουμοριστικό, μερικές φορές σοβαρό, το διάσημο μήνυμα – το οποίο θα μεταδοθεί ανήμερα τα Χριστούγεννα – έχει γίνει ετήσια παράδοση του Channel 4 και χρησιμεύει ως εναλλακτική λύση στην τηλεοπτική ομιλία του Βρετανού μονάρχη προς το έθνος.

Διάφορα γνωστές προσωπικότητες, αλλά και ονόματα έκπληξη έχουν εκφωνήσει την ομιλία από τότε που ξεκίνησε το 1993, με τον Τζίμι Κίμελ να ακολουθεί τα βήματα του πρώην Ιρανού προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, του πληροφοριοδότη Έντουαρντ Σνόουντεν και της Γαλλίδας ηθοποιού Μπριζίτ Μπαρντό.