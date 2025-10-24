Ο Τζόνι Ντεπ επιστρέφει στο Χόλιγουντ στον ρόλο του Εμπενέζερ Σκρουτζ - Real.gr

Quantcast
Ο Τζόνι Ντεπ επιστρέφει στο Χόλιγουντ στον ρόλο του Εμπενέζερ Σκρουτζ

11:45, 24/10/2025
Ο Τζόνι Ντεπ επιστρέφει στο Χόλιγουντ στον ρόλο του Εμπενέζερ Σκρουτζ

Ο Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp) βρίσκεται σε τελικές συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στη φιλόδοξη παραγωγή «Ebenezer: A Christmas Carol», μια νέα κινηματογραφική εκδοχή του κλασικού έργου του Τσαρλς Ντίκενς (Charles Dickens) για την Paramount Pictures.

Η υποψήφια για Όσκαρ ‘Αντρεα Ράιζμπορο (Andrea Riseborough) θα βρίσκεται στο πλευρό του υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τι Γουέστ (Ti West). Αν η συμφωνία ευοδωθεί, η ταινία, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει από την Paramount στις 13 Νοεμβρίου 2026.

Ο διάσημος ηθοποιός επιστρέφει στον πρώτο μεγάλο κινηματογραφικό του ρόλο στο Χόλιγουντ μετά τη δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της πρώην συζύγου του, ‘Αμπερ Χερντ (Amber Heard) το 2022.

Θα ενσαρκώσει τον εμβληματικό ρόλο του τσιγκούνη Εμπενέζερ Σκρουτζ στο Λονδίνο του 19ου αιώνα, σε σενάριο του Νάθανιελ Χάλπερν (Nathaniel Halpern). Η παραγωγή, που φημολογείται πως θα έχει μια πιο σκοτεινή προσέγγιση, περιγράφεται ως «μια συναρπαστική ιστορία φαντασμάτων…που ακολουθεί το υπερφυσικό ταξίδι ενός άνδρα για να αντιμετωπίσει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του και να αγωνιστεί για μια δεύτερη ευκαιρία».

Η Έμα Γουότς (Emma Watts) θα είναι στη παραγωγή, ενώ οι Στίβεν Ντόιτερς (Stephen Deuters) και Τζέισον Φόρμαν (Jason Forman) οι εκτελεστικοί παραγωγοί.

Η διαχρονική ιστορία του Τσαρλς Ντίκενς έχει ζωντανέψει στην οθόνη με αξιοσημείωτες ερμηνείες που άφησαν εποχή όπως του ‘Αλασταιρ Σιμ (Alastair Sim) το 1951, του Μπιλ Μάρεϊ (Bill Murray) το 1988, του Μάικλ Κέιν (Michael Caine) το 1992 και του Τζιμ Κάρεϊ (Jim Carrey) το 2009.

Σύμφωνα με το Variety, ο σκηνοθέτης του «Nosferatu» Ρόμπερτ Έγκερς (Robert Eggers), αναπτύσσει επίσης τη δική του εκδοχή για το κλασικό έργο με την υποστήριξη της Warner Bros., και με πρωταγωνιστή τον Γουίλεμ Νταφόε (Willem Dafoe).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 7 Νοεμβρίου, αναμένεται η πρεμιέρα της δεύτερης σκηνοθετικής απόπειρας του Ντεπ, «Modì, Three Days on the Wing of Madness», με πρωταγωνιστές τους Ρικάρντο Σκαρμάτσιο (Riccardo Scamarcio), Στίβεν Γκράχαμ (Stephen Graham) και Αλ Πατσίνο (Al Pacino).

