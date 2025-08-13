Ο Τζόνι Ντεπ σε συζητήσεις για την έκτη ταινία των «Πειρατών της Καραϊβικής» - Real.gr

Ο Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp) δείχνει να ενδιαφέρεται για μια πιθανή επιστροφή στον εμβληματικό ρόλο του Jack Sparrow.

Σύμφωνα με νέες δηλώσεις του παραγωγού Τζέρι Μπρουκχάιμερ (Jerry Bruckheimer) στο Entertainment Weekly, έχουν γίνει συζητήσεις με τον ηθοποιό, για την επανεμφάνισή του στην έκτη ταινία της σειράς «Πειρατές της Καραϊβικής».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπρουκχάιμερ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι θα ήθελε πολύ να δει τον Ντεπ να επιστρέφει, παρά τη διακοπή της συνεργασίας του με τη Disney εξαιτίας ενός άρθρου γνώμης στην Washington Post το 2018, στο οποίο η πρώην σύζυγός του Άμπερ Χερντ (Amber Heard), υπαινισσόταν ότι ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας, φωτογραφίζοντας τον ηθοποιό, χωρίς όμως να τον κατονομάζει.