Ο Τζορτζ Κλούνεϊ απαντά στη «σκληρή» κριτική του Κουέντιν Ταραντίνο σε ηθοποιούς - Real.gr

Ένα μήνα μετά την κριτική του Κουέντιν Ταραντίνο στους ηθοποιούς Πολ Ντέινο, Όουεν Γουίλσον και Μάθιου Λίλαρντ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ έκανε γνωστή τη θέση του.

Ο σκηνοθέτης του «Pulp Fiction» αποκάλεσε τον Ντέινο «τον πιο αδύναμο ηθοποιό στο SAG», είπε ότι «δεν αντέχει» τον Γουίλσον και δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει ο Λίλαρντ.

«Παρεμπιπτόντως, Πολ Ντέινο, Όουεν Γουίλσον και Μάθιου Λίλαρντ, θα ήταν τιμή μου να συνεργαστώ με αυτούς τους ηθοποιούς. Τιμή μου» είπε ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραλαμβάνοντας το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία ««Jay Kelly»» στα βραβεία Ταινιών για Ενήλικους (Movies for Grownups) της Αμερικανικής Ένωσης Συνταξιούχων (AARP).

Περιέγραψε την ταινία ««Jay Kelly» ως «δημιουργημένη από ανθρώπους που αγαπούν τους ηθοποιούς» και τόνισε ότι αυτό είναι σημαντικό.

«Ξέρετε, από τους ανθρώπους σε αυτή την αίθουσα και από τους ανθρώπους που γνωρίζω το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, στην πραγματικότητα οι περισσότεροι από αυτούς είναι ηθοποιοί. Τους συμπαθώ πολύ και δεν μου αρέσει να βλέπω τους ανθρώπους να είναι σκληροί» τόνισε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

«Ζούμε σε μια εποχή σκληρότητας» συνέχισε. «Δεν χρειάζεται να τη διαιωνίζουμε» είπε ο Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός.

Το 2024, ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Κουέντιν Ταραντίνο επιτέθηκε στον Κλούνεϊ, ισχυριζόμενος ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δεν ήταν σταρ του κινηματογράφου.

«Ο Κουέντιν είπε κάτι ανοησίες για μένα πρόσφατα, οπότε είμαι λίγο ενοχλημένος από αυτόν» δήλωσε τότε ο Κλούνεϊ στο GQ. «Έδωσε μια συνέντευξη όπου κατονόμαζε αστέρες του κινηματογράφου και μιλούσε για [τον Μπραντ], και κάποιον άλλο, και μετά αυτός ο τύπος λέει, “Λοιπόν, τι γίνεται με τον Τζορτζ;” Λέει, δεν είναι αστέρας του κινηματογράφου» είχε σχολιάσει.

Στην τελετή απονομής των βραβείων της AAPR, ο Τζορτζ Κλούνεί αστειεύτηκε λέγοντας: «O μόνος τρόπος να κερδίσω ο,τιδήποτε είναι επειδή ο Τίμοθι Σαλαμέ είναι πολύ νέος».

Ο Κλούνεϊ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του που συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Νόα Μπάουμπαχ στην ταινία «Jay Kelly». «Το σενάριο είναι πανέμορφο» είπε. «Δεν μπορούσα να πιστέψω την τύχη μου που είχα την ευκαιρία να υποδυθώ τον ρόλο». Σημείωσε επίσης ότι «δεν μπορούσε να πιστέψει την τύχη» που είχε να ξανασυναντηθεί με τη Λόρα Ντερνς, με την οποία είχε συνεργαστεί προηγουμένως στο «Grizzly II: Revenge», την πρώτη του ταινία. «Θα είναι δύο δύσκολα χρόνια, αλλά θα τα ξεπεράσουμε όλοι μαζί» υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ