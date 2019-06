Ο Αντόνιο Μπαντέρας θα τιμηθεί με το βραβείo CineMerit στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μονάχου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μονάχου, που θα διεξαχθεί από τις 27 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου, θα τιμήσει επίσης την καριέρα του Μπαντέρας προβάλλοντας τις ταινίες του «Tie Me Up! Tie Me Down!», «Desperado», «The Mask of Zorro» και «Evita».