Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στο νέο του βιβλίο: Επτά κανόνες για την εξεύρεση του αληθινού σκοπού της ζωή

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ αποφάσισε να μοιραστεί κάποιες σκέψεις, τις οποίες οι θαυμαστές του θα μπορούν να διαβάσουν στο βιβλίο του «BE USEFUL: Seven Tools for Live».