O Γιούαν ΜακΓκρέγκορ για τα prequels Star Wars: Δεν είναι Σαίξπηρ

Ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ εξέφρασε τα συναισθήματά του σχετικά με τον ρόλο του στα prequels της κινηματογραφικής σειράς Star Wars, όπου πρωταγωνίστησε ως Obi-Wan Kenobi σε νεαρή ηλικία.

Ο ηθοποιός, ο οποίος θα επαναλάβει το ρόλο του Obi-Wan σε επερχόμενή σειρά Star Wars στη Disney+, είπε σε συνέντευξή του στο THR ότι η συμμετοχή του στην τριλογία των prequel μερικές φορές γινόταν «κουραστική» λόγω της χρήσης από τον σκηνοθέτη, Τζορτζ Λούκας CGI και μπλε οθονών.

«Τρεις ή τέσσερις μήνες μετά γίνεται πολύ κουραστικό - ειδικά όταν οι σκηνές είναι… Δεν θέλω να είμαι αγενής, αλλά δεν είναι Σαίξπηρ» είπε ο ΜακΓκρέγκορ. «Δεν υπάρχει κάτι να σκάψεις στον διάλογο, το οποίο μπορεί να σε ικανοποιήσει όταν δεν υπάρχει περιβάλλον εκεί. Ήταν αρκετά δύσκολο να το κάνεις» ανέφερε.

Και ο Τζορτζ Λούκας παραδέχτηκε ότι δεν είχε ποτέ τον διάλογο ως υψηλή προτεραιότητα στις ταινίες του. Το 2002, δήλωσε στην εφημερίδα «The Guardian»: «Βλέπω την ταινία ως οπτικό μέσο με μουσική συνοδεία... Δημιουργώ ταινίες με αυτόν τον τρόπο -πολύ οπτικά- και ο διάλογος δεν είναι αυτό που είναι σημαντικό. Είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που λένε, ναι, ο κινηματογράφος πέθανε όταν επινοήθηκε ο ήχος».

Οι ταινίες prequel της κινηματογραφικής σειράς, The Phantom Menace (1999), Attack of the Clones (2002) και Revenge of the Sith (2005), δεν είχαν θετική αποδοχή όταν προβλήθηκαν για πρώτη φορά και γενικά δεν αρέσουν στους θαυμαστές του Star Wars.

Στη συνέντευξη, ο Μακ Γκρέγκορ αναγνώρισε επίσης ότι «ήταν δύσκολο που δεν είχαν θετική αποδοχή». «Αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Δεν τους άρεσαν παγκοσμίως» ανέφερε.

Τόνισε ωστόσο ότι είναι «ενθουσιασμένος» που θα επιστρέψει στο σύμπαν του Star Wars ως Obi-Wan, λέγοντας στο THR: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος για αυτό. Ίσως περισσότερο από τα πρώτα, γιατί είμαι μεγαλύτερος -μόλις έγινα 50- και είμαι σε πολύ καλύτερη θέση»