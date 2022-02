Ο Γουίλ Σμιθ ταξιδεύει από τον Νότιο στο Βόρειο Πόλο σε νέα σειρά ντοκιμαντέρ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η σειρά «Pole to Pole», όπως ανακοινώθηκε, ακολουθεί τον Αμερικανό ηθοποιό, ράπερ και παραγωγό σε ένα ταξίδι από τον Νότιο Πόλο στον Βόρειο Πόλο.

Το «Pole to Pole» εντάσσεται στο νέο περιεχόμενο που φέρνει το Nat Geo στο Disney Plus. Είναι η τρίτη συνεργασία του Γουίλ Σμιθ με το National Geographic μετά το «Welcome to Earth» και το «One Strange Rock».