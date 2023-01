O James Cameron έγραψε ιστορία αφού έγινε ο μόνος σκηνοθέτης που έχει τρεις ταινίες, οι οποίες ξεπέρασαν τα 2 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office αφού το “Avatar: The Way Of Water” έγινε “η έκτη ταινία με τις περισσότερες εισπράξεις όλων των εποχών”.