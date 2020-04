Ο Λεμπρόν σε τηλεοπτική παραγωγή... έκπληξη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το LeBron James Family Foundation θα μετέχει στην παραγωγή "Graduate Together: America Honours the High School Class of 2020", ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα που θα προβληθεί σε εθνικό επίπεδο στις 16 Μαΐου.