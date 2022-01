Ο Λούκα Γκουαντανίνο θα σκηνοθετήσει βιογραφική ταινία για την Όντρεϊ Χέπμπορν

Βιογραφική ταινία της Όντρεϊ Χέπμπορν με τη Ρούνι Μάρα στον πρωταγωνιστικό ρόλο σχεδιάζεται από την Apple, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο σκηνοθέτης του «Call Me by Your Name» Λούκα Γκουαντανίνο θα σκηνοθετήσει την ταινία και η Ρούνι Μάρα θα είναι και παραγωγός. Ο Μάικλ Μίτνικ (ο οποίος είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον σκηνοθέτη στη μικρού μήκους ταινία του 2019 «The Staggering Girl») γράφει το σενάριο.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν αποκαλυφθεί προς το παρόν, η βιογραφική ταινία θα εξετάζει τα συναρπαστικά στοιχεία της ζωής της Χέπμπορν, η οποία γεννήθηκε στις Βρυξέλλες και μεγάλωσε στην Ολλανδία υπό γερμανική κατοχή κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Με το όνομα Έντα βαν Χίμστρα σπούδασε μπαλέτο στο Άμστερνταμ, προτού γίνει μέλος χορωδίας στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου.

Πρωταγωνίστησε πρώτη φορά στην ταινία «Monte Carlo Baby» το 1952 επιλέχτηκε στη συνέχεια για το θεατρικό έργο του Μπρόντγουεϊ «Gigi» και ακολούθησε ο ρόλος στην ταινία «Roman Holiday» του 1953 για τον οποίο βραβεύτηκε με Όσκαρ.

Κατά τη διάρκεια καριέρας τεσσάρων δεκαετιών στις μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες της περιλαμβάνονται οι ταινίες Breakfast at Tiffany’s, My Fair Lady, Wait Until Dark, Charade και Sabrina. Ήταν επίσης αφοσιωμένη φιλάνθρωπος, συνεργαζόταν με τη UNICEF για να βοηθά τα άπορα παιδιά σε όλο τον κόσμο και έλαβε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας το 1992, καθώς και το Ανθρωπιστικό Βραβείο Jean Hersholt το 1993.