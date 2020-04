Ο Μάικ Μέντεζ γύρισε ταινία μικρού μήκους στο σπίτι του με πρωταγωνιστή τον... Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Μάικ Μέντεζ - ο οποίος έχει σκηνοθετήσει τις ταινίες τρόμου «The Gravedancers» και «Lavalantula» - διαθέτει μια τεράστια συλλογή φιγούρων δράσης. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία στο YouTube Direct μίας σύντομης ιστορίας τρόμου με τίτλο «There Can Be Only One» που αναρτήθηκε στα social media.