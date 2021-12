Ο Μάικλ Κίτον ετοιμάζεται να επαναλάβει τον ρόλο του ως Batman - και ως Μπρους Γουέιν – στη δεύτερη ταινία στο Εκτεταμένο Σύμπαν της DC, στο «Batgirl».

Σύμφωνα με το THR, ο Μάικλ Κίτον θα παρουσιάσει για άλλη μια φορά τη δική του εκδοχή του «Σταυροφόρου με την Κάπα», η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε στην ταινία Batman του 1989 του Τιμ Μπάρτον και ξανά στο «Batman Returns» του 1992.

Η επερχόμενη ταινία «Batgirl», η οποία θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στο HBO Max, θα εστιάζει στον αγαπημένο χαρακτήρα των θαυμαστών, την Μπάρμπαρα Γκόρντον, καθώς γίνεται υπερήρωας.

Στην ταινία, η οποία είναι ήδη στο στάδιο της παραγωγής την Μπάρμπαρα Γκόρντον θα υποδυθεί η Λέσλι Γκρέις, η οποία πρωταγωνίστησε στο φετινό «In The Heights».

Ο Τζ. Κ. Σίμονς θα υποδυθεί τον πατέρα της Μπάρμπαρα, τον Επίτροπο Τζιμ Γκόρντον. Ο Σίμονς υποδύθηκε στο παρελθόν τον Γκόρντον στην ταινία «Justice League» του Ζακ Σνάιντερ. Ο Μπρένταν Φρέιζερ έχει επίσης επιλεγεί για έναν άγνωστο ρόλο.

Την ταινία «Batgirl» σκηνοθετούν οι σκηνοθέτες των «Bad Boys For Life Adil El Arbi» και «Bilall Fallah» με την Κριστίνα Χόντσον (Birds Of Prey, The Flash) στο σενάριο και την Κριστίν Μπουρ στην παραγωγή.