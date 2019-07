Ο Μάικλ Μουρ θα τιμήσει την Λίλι Τόμλιν για την προσφορά της στην 7η τέχνη

Η θρυλική κωμικός και ηθοποιός, Λίλι Τόμλιν θα τιμηθεί για τη συνολική προσφορά της στην έβδομη τέχνη, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τράβερς Σίτι στις 30 Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην Τόμλιν έναν χρόνο μετά τη βράβευση τής συμπρωταγωνίστριάς της στην ταινία «Grace & Frankie», Τζέιν Φόντα στο ίδιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου που διοργανώνει στην πόλη του Μίσιγκαν των ΗΠΑ ο Αμερικανός παραγωγός ντοκιμαντέρ Αμερικανός παραγωγός ντοκιμαντέρ, σεναριογράφος, συγγραφέας, δημοσιογράφος και ηθοποιός, Μάικλ Μουρ.

Η Λίλι Τόμλιν έχει κερδίσει οκτώ βραβεία Emmy, ένα βραβείο Tony για το Appearing Nitely one - woman show στο Μπρόντγουεϊ, ένα βραβείο Tony για την κωμωδία «The Search for Signs of Intelligent Life in the Universe» και ένα Grammy για το κωμικό άλμπουμ της «This Is a Recording».

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα έχουμε την Λίλι Τόμλιν μαζί μας στην 15η επέτειο του Φεστιβάλ μας. Γεννημένη στο Ντιτρόιτ, βοήθησε στη διαμόρφωση της αμερικανικής κωμωδίας τον 20ο αιώνα» δήλωσε ο Μάικλ Μουρ, βραβευμένος με Όσκαρ, ιδρυτής και πρόεδρος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τράβερς Σίτι.

Η Τόμλιν θα συμμετάσχει επίσης σε συζήτηση με τον Μουρ και θα παρακολουθήσει ντοκιμαντέρ με θέμα το παρασκήνιο της βράβευσής της με Tony.