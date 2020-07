O Μαχερσάλα Άλι θα υποδυθεί τον θρύλο της πυγμαχίας, Τζακ Τζόνσον

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός ηθοποιός, Μαχερσάλα Άλι έχει προσεγγιστεί για να υποδυθεί τον θρύλο της πυγμαχίας, Τζακ Τζόνσον σε σειρά του HBO που είναι στο στάδιο της παραγωγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με τίτλο Unruly η σειρά έξι επεισοδίων θα εξερευνά την ιστορία της ζωής του Τζόνσον από τα πρώτα του βήματα στο άθλημα, τις κοινωνικές προκλήσεις και την επιτυχία του ως πρώτου Αφροαμερικανού πρωταθλητή πυγμαχίας βαρέων βαρών.

H υποψήφια για Tony συγγραφέας Dominique Morisseau θα γράψει το σενάριο και θα είναι εκτελεστική παραγωγός του Unruly μαζί με τον Μαχερσάλα Άλι. Με την παραγωγή συνδέονται επίσης οι Τομ Χανκς και Γκάρι Γκόετζμαν. Η σειρά βασίζεται στο ντοκιμαντέρ του PBS σε σκηνοθεσία του Κεν Μπερνς με τίτλο «Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson».

Ο Τζακ Τζόνσον ή «Γίγαντας του Γκάλβεστον» άνοιξε τον δρόμο για τους Τζο Λούις, Μοχάμεντ Άλι και Μάικ Τάισον.

Ο Μαχερσάλα Άλι θα υποδυθεί τον θρυλικό πυγμάχο ξανά, καθώς εμφανίστηκε ως Τζόνσον στη σκηνή στη θεατρική παραγωγή The Great White Hope το 2000. Η σιερά Unruly θα φέρει επίσης τον 46χρονο ηθοποιό πίσω στο HBO καθώς πρωταγωνίστησε στην τρίτη σεζόν της σειράς «True Detective» του δικτύου και κέρδισε υποψηφιότητα για Emmy.