Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς σε βιογραφική ταινία για τον Μπομπ Ντίλαν

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από το Deadline μετά την προβολή της νέας ταινίας του σκηνοθέτη, Τζέιμς Μάνγκολντ «Indiana Jones and the Dial of Destiny», στο Φεστιβάλ των Καννών.

Ο σκηνοθέτης είπε ότι η Ελ Φάνινγκ πρόκειται να έχει επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία.