O Μπονγκ Τζουν-χο του «Parasite» ετοιμάζει νέα ταινία με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον

Ο σκηνοθέτης του βραβευμένου με Όσκαρ φιλμ «Parasite» Μπονγκ Τζουν-χο ετοιμάζει νέα ταινία και είναι σε διαπραγματεύσεις με τον Ρόμπερτ Πάτινσον για έναν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ταινία της Warner Bros. θα βασίζεται στο μυθιστόρημα του Έντουαρντ Άστον «Mickey7», που θα κυκλοφορήσει στις 15 Φεβρουαρίου. Το βιβλίο ακολουθεί τον «αναλώσιμο» εργαζόμενο Mickey7, ο οποίος στέλνεται σε επικίνδυνη αποστολή, να αποικίσει τον κόσμο του πάγου Niflheim. Κατά την επιστροφή του ανακαλύπτει ότι η αποικία τον έχει ήδη αντικαταστήσει με ένα αντίγραφό του, τον Mickey8.

Ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας και θα είναι επίσης παραγωγός, μέσω της εταιρείας του Offscreen μαζί με τον Ντούχο Τσόι της Kate Street Picture Company και την Plan B.

Στον Μπονγκ Τζουν - χο φέρεται να παρουσιάστηκε χειρόγραφο του ακυκλοφόρητου μυθιστορήματος του Άστον, «το οποίο προσέλκυσε αμέσως το ενδιαφέρον του».

Ο Έντουαρντ Άστον ζει στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης, όπου μελετά νέες θεραπείες για τον καρκίνο την ημέρα και γράφει βιβλία τη νύχτα. Τα προηγούμενα έργα του είναι τα μυθιστορήματα Three Days in April και The End of Ordinary.