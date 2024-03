Ο Νίκος Μουτσινάς στη θέση της Καίτης Γαρμπή;

Έκτακτη κρούση από Κοκλώνη για επιστροφή στον Alpha

Νωρίτερα από το αναμενόμενο ενδέχεται να επιστρέψει στον τηλεοπτικό αέρα ο Νίκος Μουτσινάς. Ο παρουσιαστής, που απέχει τη φετινή σεζόν και φέρεται να συζητά την επιστροφή του με το Mega και τον ΣΚΑΪ για την προσεχή σεζόν, δέχεται τώρα μία ακόμα πρόταση-σφήνα που ανατρέπει τα δεδομένα.

Ο Νίκος Κοκλώνης θέλει τον Ν. Μουτσινά στο «Just the 2 of us» ως γκεστ κριτή στη θέση της Καίτης Γαρμπή. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η τραγουδίστρια ενημέρωσε την παραγωγή του «Just the 2 of us» ότι θα χρειαστεί να απουσιάσει για δύοτρία live μέσα στον Μάιο, λόγω εμφανίσεων που θα πραγματοποιήσει στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, αμέσως μετά, ο παραγωγός του σόου Ν. Κοκλώνης επικοινώνησε με τον Ν. Μουτσινά και του πρότεινε να μπει τον Μάιο στο «Just». Αν πει το «ναι», το πιθανότερο είναι η επιστροφή Μουτσινά στον Alpha να μην αφορά μόνο τα τρία live φέτος, αλλά να συνδυαστεί με συμβόλαιο συνεργασίας με το κανάλι και με την ανάληψη βραδινής εκπομπής για μία ή δύο φορές την εβδομάδα με στοιχεία stand-up.