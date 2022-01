O Ντάνιελ Ράντκλιφ θα υποδυθεί τον «Γουίρντ Αλ» Γιάνκοβιτς σε βιογραφική ταινία

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ πρόκειται να πρωταγωνιστήσει ως ο βραβευμένος με Grammy μουσικός «Γουίρντ Αλ» Γιάνκοβιτς («Weird Al» Yankovic) σε ταινία της πλατφόρμας streaming Roku.

Η ταινία «Weird: The Al Yankovic Story» είναι η πρώτη πρωτότυπη βιογραφική της Roku και θα είναι διαθέσιμη για streaming αποκλειστικά στο «The Roku Channel. Η παραγωγή του πρότζεκτ είναι των Funny Or Die και Tango. Ο Άλφρεντ Μάθιου «Γουίρντ Αλ» Γιάνκοβιτς συνυπογράφει το σενάριο της ταινίας με τον Έρικ Άπελ, ο οποίος θα σκηνοθετήσει την ταινία.

Σύμφωνα με την επίσημη περίληψη του φιλμ «Weird: The Al Yankovic Story» από την Roku «η βιογραφική ταινία δεν κρύβει τίποτα, εξερευνώντας κάθε πτυχή της ζωής του Γιάνκοβιτς, το πώς έγινε διάσημος με τις πρώτες επιτυχίες του (χιουμοριστικά τραγούδια) όπως "Eat It" και "Like a Surgeon" έως τους τρομερούς έρωτές του με διάσημες και τον διεφθαρμένο τρόπο ζωής του.

Το «Weird: The Al Yankovic Story» οδηγεί το κοινό σε ένα πραγματικά απίστευτο ταξίδι στη ζωή και την καριέρα του Γιάνκοβιτς, από προικισμένο παιδί θαύμα στον μεγαλύτερο μουσικό θρύλο όλων των εποχών, σημειώνεται.

«Όταν η τελευταία μου ταινία UHF κυκλοφόρησε το 1989, έδωσα επίσημη υπόσχεση στους θαυμαστές μου ότι θα κυκλοφορούσα μια μεγάλου μήκους ταινία κάθε 33 χρόνια, σαν ρολόι. Είμαι πολύ χαρούμενος που ανακοινώνω ότι είμαστε εντός προγράμματος» είπε ο Γιάνκοβιτς σε δήλωσή του. «Και είμαι απολύτως ενθουσιασμένος που ο Ντάνιελ Ράντκλιφ θα με ενσαρκώσει στην ταινία. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτός είναι ο ρόλος για τον οποίο θα τον θυμούνται οι μελλοντικές γενιές».

Ο Κόλιν Ντέιβις, επικεφαλής προγραμματισμού αυθεντικού σεναρίου του Roku, πρόσθεσε: «Σαφώς δεν υπάρχουν αρκετές βιογραφικές ταινίες για διάσημους μουσικούς και είμαστε ενθουσιασμένοι που ρίξαμε φως στην απίστευτα αληθινή, χωρίς μεγαλοποιήσεις ιστορία του Γουίρντ Αλ. Είναι ειλικρινά ο απόλυτος συνδυασμός ταλέντου, δημιουργικότητας και φίλων, που ενώνονται για να κάνουν κάτι πραγματικά αστείο».

Ο «Γουίρντ Αλ» Γιάνκοβιτς είναι ο καλλιτέχνης με τις μεγαλύτερες πωλήσεις άλμπουμ με παρωδίες τραγουδιών όλων των εποχών και έχει βραβευθεί με πέντε Grammy. Το «Mandatory Fun» του μουσικού το 2014 ήταν το πρώτο κωμικό άλμπουμ στην ιστορία που έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 1 στο Top 200 chart του Billboard.

Η παραγωγή της βιογραφικής ταινίας ξεκινά στο Λος Άντζελες στις αρχές Φεβρουαρίου.

O Άγγλος ηθοποιός, Ντάνιελ Ράντκλιφ είναι γνωστός για τον ρόλο του ως Χάρι Πότερ στην επιτυχημένη κινηματογραφική σειρά.