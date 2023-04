Ο Ντέιβιντ Λιντς εγκωμίασε την ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο «Once Upon A Time In Hollywood»

Ο Ντέιβιντ Λιντς εγκωμίασε την ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο του 2019, «Once Upon A Time In Hollywood» (Μια Φορά κι Έναν Καιρό στο Χόλιγουντ).

Στο πιο πρόσφατο τεύχος του Cahiers du Cinema, ο Αμερικανός σκηνοθέτης τόνισε πόσο καλή «ταινία εκδίκησης» είναι το κινηματογραφικό έργο του Ταραντίνο.

«Το "Once Upon A Time in Hollywood" του Ταραντίνο δείχνει πώς γεγονότα thw πραγματικής ζωής θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ διαφορετικά. Είναι μία καλή ταινία εκδίκησης, πολύ καλά γυρισμένη», σημείωσε.