Ο Τομ Χάρντι προσκαλεί τους θαυμαστές του στο τελευταίο ταξίδι ως Venom

Ο Τομ Χάρντι (Tom Hardy) εν αναμονή της πρεμιέρας του «Venom: The Last Dance» σε πρόσφατη ανάρτησή του στο Ιnstagram υπογράμμισε ότι είναι η τελευταία του εμφάνιση ως αγαπημένος αντιήρωας της Marvel και προσκάλεσε τους θαυμαστές του στη μεγάλη οθόνη.

Υποδύθηκε για πρώτη φορά τον θρυλικό Eddie Brock/Venom το 2018 με σκηνοθέτη τον Ρούμπεν Φλέτσερ (Ruben Fleischer). Η ερμηνεία του έτυχε θετικής υποδοχής τόσο από τους κριτικούς όσο και από τους θαυμαστές του, συγκεντρώνοντας 856 εκατομμύρια δολάρια. Ακολούθησε τρία χρόνια αργότερα το σίκουελ «Venom: Let There Be Carnage», σε σκηνοθεσία 'Αντι Σέρκις (Andy Serkis) το οποίο ξεπέρασε τα 506,8 εκατομμύρια δολάρια στο box office.