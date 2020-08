O Τζέικ Τζίλενχαλ θα υποδυθεί τον μυθομανή συγγραφέα Νταν Μάλορι

To σκάνδαλο είχε συνταράξει τη λογοτεχνική κοινότητα στις ΗΠΑ. Τον Φεβρουάριο του 2019, το περιοδικό «The New Yorker» δημοσίευσε εκτενές ρεπορτάζ σχετικά με τα ύποπτα «πήγαιν' έλα» του Νταν Μάλορι, γνωστού με το λογοτεχνικό ψευδώνυμο A.J.Finn, ο οποίος έγραψε το best-seller «Γυναίκα στο Παράθυρο» (The Woman in the Window) το 2018.