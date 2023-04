Ο Τζέιμς Μάνγκολντ μιλάει για τα ξεχωριστά πρώτα λεπτά της ταινίας «Indiana Jones 5» και τον... νεαρό Χάριοσν Φορντ

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Indiana Jones and the Dial of Destiny» Τζέιμς Μάνγκολντ(James Mangold) μίλησε στο περιοδικό Total Film για την επιστροφή του διασημότερου αρχαιολόγου του σινεμά καθώς και για την πρώτη 25λεπτη σεκάνς της ταινίας που αποτυπώνει ένα νεότερο Φορντ με την βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας.