Ο Τζόνι Ντεπ στην παραγωγή μιούζικαλ για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το σόου με τίτλο «For the Love of a Glove: An Unauthorized Musical Fable About the Life of Michael Jackson, as told by his Glove» του Julien Nitzberg κάνει το ντεμπούτο της στις 15 Ιανουαρίου στο Λος Άτζελες και περιγράφετε ως μια «ματιά στις περίεργες δυνάμεις που διαμόρφωσαν τον Μάικλ και τα σκάνδαλα που ανέκοψαν τη φήμη του».