Ο Χάρι Στάιλς μπορεί να εμφανιστεί στην επόμενη ταινία «Star Wars» σύμφωνα με τον Μαρκ Χάμιλ

Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα ο Χάρι Στάιλς να εμφανιστεί στη νέα ταινία της επικής κινηματογραφικής σειράς επιστημονικής φαντασίας "Star Wars".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα στο Χόλιγουντ της ταινίας "Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker" ο Μαρκ Χάμιλ, ο Αμερικανός ηθοποιός που υποδύεται τον Λουκ Σκαϊγουόκερ δημοσίευσε φωτογραφίες και έγραψε στο Twitter:

"Απόψε η πρεμιέρα του The Rise of Skywalker, #TheRiseOfSkywalker Premiere φέρνει τελικά τον αποχαιρετισμό της δυσλειτουργικής οικογένειάς μου! Αναρωτιέστε ποιος θα είναι ο #SecretStormtrooper σε αυτό; Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι ήταν superstars του Ηνωμένου Βασιλείου (2 μέλη της βασιλικής οικογένειας + 2 ηθοποιοί), αλλά ακόμα κανένας τραγουδιστής, όλα τα στοιχεία δείχνουν προς μία κατεύθυνση: #Stylestrooper".

Ο Μαρκ Χάμιλ δημοσίευσε φωτογραφίες του πρίγκιπα Χάρι, του πρίγκιπα Ουίλιαμ, του Ντάνιελ Κρεγκ και του Τομ Χάρντι να φορούν τη χαρακτηριστική στολή των στρατιωτών της Αυτοκρατορίας (Stormtroopers). Η τελευταία φωτογραφία στην ανάρτησή του ήταν μία με τον τραγουδιστή, πρώην μέλος των One Direction, Χάρι Στάιλς ντυμένο Stormtrooper.

Η φωτογραφία είναι αληθινή, καθώς ο Στάιλς επέλεξε τη συγκεκριμένη αμφίεση στο φετινό Χάλογουιν (Halloween).