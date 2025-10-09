«Ocean's 14»: Επιστρέφει η συμμορία - Ο Τζορτζ Κλούνεϊ ανακοίνωσε γυρίσματα το 2026 - Real.gr

Quantcast
«Ocean’s 14»: Επιστρέφει η συμμορία – Ο Τζορτζ Κλούνεϊ ανακοίνωσε γυρίσματα το 2026

12:00, 09/10/2025
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney) σε νέα του συνέντευξη στο E! News αποκάλυψε μία ευχάριστη εξέλιξη για το «Ocean's 14» λέγοντας ότι η συνέχεια της κινηματογραφικής τριλογίας ληστειών μόλις πήρε το «πράσινο φως» από τη Warner Bros., με τα γυρίσματα πιθανότατα να ξεκινούν το 2026.

«Μόλις εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός από τη Warner Bros. και προσπαθούμε να οργανώσουμε τα πάντα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο σταρ. «Είναι θέμα προγραμματισμού, οπότε απλώς καθορίζουμε την ημερομηνία έναρξης…πιθανότατα να αρχίσουμε τα γυρίσματα σε περίπου εννέα ή δέκα μήνες» συμπλήρωσε.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός το 2023 είχε αποκαλύψει ότι υπάρχει ένα «εξαιρετικό» σενάριο για τη συνέχεια της κινηματογραφικής σειράς, ενώ στις αρχές του χρόνου το Variety είχε αναφέρει ότι ο Ντέιβιντ Λιτς (David Leitch), θα αναλάβει τη σκηνοθεσία.

Σχετικά με την επανένωση με τους συμπρωταγωνιστές του ο Κλούνεϊ τόνισε: «Ναι, ο Μπραντ [Πιτ], ο Ματ [Ντέιμον], ο Ντον [Τσιντλ] και η Τζούλια [Ρόμπερτς]. Δείπνησα χθες το βράδυ με την Τζούλια. Εξακολουθούν να είναι όλοι αγαπημένοι φίλοι. Οπότε, η ευκαιρία να συνεργαστούμε θα είναι υπέροχη».

Το franchise του «Ocean’s» ξεκίνησε το 2001 με το «Ocean’s Eleven», ένα ριμέικ της ταινίας ληστειών του 1960 με τους Φρανκ Σινάτρα (Frank Sinatra), Ντιν Μάρτιν (Dean Martin) και Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ (Sammy Davis Jr.).

Τη σκηνοθεσία είχε αναλάβει ο Στίβεν Σόντερμπεργκ (Steven Soderbergh) με πρωταγωνιστές εκτός του Κλούνεϊ, τους Μπραντ Πιτ (Brad Pitt), Ματ Ντέιμον (Matt Damon), Τζούλια Ρόμπερτς (Julia Roberts) και Ντον Τσιντλ (Don Cheadle). Η ταινία απέφερε πάνω από 450 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Ακολούθησαν τα «Ocean’s Twelve» το 2004 με έσοδα $362 εκατομμύρια και «Ocean’s Thirteen» το 2007 με $311 εκατομμύρια, σύμφωνα με το Deadline.

