«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησαν το trailer και η αφίσα της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν - Real.gr

Η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους «Οδύσσεια», σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Κρίστοφερ Νόλαν, απέκτησε επίσημο τρέιλερ και αφίσα, σηματοδοτώντας την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για την παγκόσμια πρεμιέρα της στους κινηματογράφους το καλοκαίρι του 2026.

Η ταινία αντλεί έμπνευση από το μακρόσυρτο και πολυτάραχο ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Στο νέο υλικό, ο Matt Damon στον ρόλο του Οδυσσέα εμφανίζεται να ναυαγεί και να έρχεται αντιμέτωπος με μυθικά πλάσματα, αφρισμένες θάλασσες και εσωτερικές δοκιμασίες, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη διάσταση ενός από τους πιο εμβληματικούς ήρωες της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Στο τρέιλερ, που κυκλοφόρησε στις 22 Δεκεμβρίου 2025, ξεχωρίζουν επίσης η Anne Hathaway ως Πηνελόπη και ο Tom Holland στον ρόλο του Τηλέμαχου. Τα σκηνικά, η φωτογραφία και η κλίμακα της παραγωγής υπογραμμίζουν τη φιλόδοξη κινηματογραφική ματιά του Νόλαν, ο οποίος επανέρχεται σε ένα έργο μεγάλων διαστάσεων και έντονου συμβολισμού.

Η επίσημη αφίσα αποτυπώνει τον επικό χαρακτήρα της ταινίας, ενώ η παραγωγή έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου σε φιλμ IMAX 70mm, ενισχύοντας την εμπειρία της μεγάλης οθόνης και επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση των δημιουργών για μια υψηλών προδιαγραφών κινηματογραφική πρόταση.

Το καστ συμπληρώνουν η Zendaya, η Lupita Nyong’o, ο Robert Pattinson και η Charlize Theron, σε μια παραγωγή που ήδη συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα κινηματογραφικά γεγονότα του επόμενου καλοκαιριού.

Πρεμιέρα στους κινηματογράφους: 16–17 Ιουλίου 2026 παγκοσμίως.