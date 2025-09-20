Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Τα τέσσερα παιχνίδια για την 4η αγωνιστική της Super League, οι προσπάθειες της Ελίνας Τζένγκο και της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη στον τελικό ακοντισμού και στο βάδην 20 χλμ, αντίστοιχα, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/9/2025):
11:00 Novasports 6HD WTA 500 2025 Σεούλ
11:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αζερμπαϊτζάν, Practice 3 Μηχανοκίνητα
12:00 COSMOTE SPORT 9 HD G League Γιουνάιτεντ – Ιλαγουάρα Χοκς FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη
12:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 8η Ημέρα Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου
14:00 Action 24 ΠΑΟΚ Β Greek Super League 2
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Λέστερ – Κόβεντρι EFL Championship
14:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Έβερτον Premier League
15:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Αχλί – Ουτσουνομίγια Μπρεξ FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη
15:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 8η Ημέρα Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου – 15:15 Τελικός Ακοντισμού, Ελίνα Τζένγκο
15:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αζερμπαϊτζάν, Qualifying Μηχανοκίνητα
15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Λεβάντε La Liga
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπολόνια – Τζένοα Serie A
16:30 Novasports Extra 2 Άουγκσμπουργκ – Μάιντς Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Αμβούργο – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Βέρντερ Βρέμης – Φράιμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Χόφενχαϊμ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Τσάρλτον EFL Championship
17:00 ΕΡΤ2 Νέος Αχαρναϊκός – ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο γυναικών
17:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Τότεναμ Premier League
17:00 Novasports Start Γουλβς – Λιντς Premier League
17:00 Novasports 5HD Γουέστ Χαμ – Κρίσταλ Πάλας Premier League
17:00 Novasports 4HD Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
17:15 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ La Liga
18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Άρης Super League
18:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Super League
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Βερόνα – Γιουβέντους Serie A
19:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι Premier League
19:30 Novasports Start Βιγιαρεάλ – Οσασούνα La Liga
19:30 Novasports 3HD Λειψία – Κολωνία Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Αλαβές – Σεβίλλη La Liga
19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ρέιντζερς – Χιμπέρνιαν Premier Sports Cup
20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Άβες – Μπενφίκα Liga Portugal
20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Αστέρας Aktor Super League
20:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός Super League
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Νασρ – Αλ Ριάντ Roshn Saudi League
21:00 Novasports 2HD Φορτούνα Σίταρντ – Ουτρέχτη Eredivisie
21:30 Novasports 4HD Νυρεμβέργη – Μπόχουμ Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Μίλαν Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Oktagon 2025 76 (Γερμανία, Φρανκφούρτη)
22:00 Novasports Premier League Φούλαμ – Μπρέντφορντ Premier League
22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Μπιλμπάο La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 9 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Μπράγκα Liga Portugal