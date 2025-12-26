Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Ο αγώνας του Ολυμπιακού κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια για την Euroleague και τα παιχνίδια ποδοσφαίρου για την Premier League και το Κύπελλο Εθνών Αφρικής ξεχωρίζουν το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/12/2025):

14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ανγκόλα – Ζιμπάμπουε Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μπέρμιγχαμ – Ντέρμπι Sky Bet EFL Championship

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αίγυπτος – Νότια Αφρική Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μίντλεσμπρο – Μπλάκμπερν Sky Bet EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσέστερφιλντ – Νοτς Κάουντι Sky Bet EFL League Two

19:00 Novasports Start Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ζάμπια – Κομόρες Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ρέξαμ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ EFL Championship

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Καλίγ Roshn Saudi League

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:30 Novasports Prime Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός Euroleague

22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ Premier League

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρόκο – Μάλι Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών