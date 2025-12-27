Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/12/2025):
12:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Μανίσα Turkish Basketball Super League
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Φιορεντίνα Serie A
14:30 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Χιμπέρνιαν – Χαρτς Scottish Premiership 2025-26
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Κάλιαρι Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Λέτσε – Κόμο Serie A
16:00 ΕΡΤ Sports 1 Κολοσσός – Μύκονος BetssonStoiximanGBL
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Άρης Betsson Stoiximan GBL
16:50 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Νασρ – Αλ Οκχντούντ Roshn Saudi League
17:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Μπράιτον Premier League
17:00 Novasports Prime Λίβερπουλ – Γουλβς Premier League
17:00 Novasports Start Μπρέντφορντ – Μπόρνμουθ Premier League
17:00 Novasports 4HD Γουέστ Χαμ – Φούλαμ Premier League
17:00 Novasports 2HD Μπέρνλι – Έβερτον Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τουρκ Τέλεκομ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λίβινγκστον – Σέλτικ Scottish Premiership 2025-26
18:15 ΕΡΤ Sports 1 Ηρακλής – Πανιώνιος Stoiximan GBL
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Άιζεναχ – Μαγδεμβούργο DAIKIN Bundesliga Χάντμπολ
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ουντινέζε – Λάτσιο Serie A
19:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Άστον Βίλα Premier League
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Σαμπάμπ Roshn Saudi League
19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αμπερντίν – Νταντί Γιουνάιτεντ Scottish Premiership
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Πίζα – Γιουβέντους Serie A
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νιγηρία – Τυνησία Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Εστορίλ – Αλβέρκα Liga Portugal