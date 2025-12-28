Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/12/2025):
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μίλαν – Ελλάς Βερόνα Serie A
16:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Λιντς Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κρεμονέζε – Νάπολι Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι Betsson – Προμηθέας Stoiximan GBL
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
18:30 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ Premier League
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπολόνια – Σασουόλο Serie A
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Νάπολι – Καντού Lega Basket Serie A
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αλγερία – Μπουρκίνα Φάσο Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Μπενφίκα Liga Portugal
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Αταλάντα – Ίντερ Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Oktagon 2025 81
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ακτή Ελεφαντοστού – Καμερούν Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Φιλαδέλφεια 76ερς NBA
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Ρίο Άβε Liga Portugal