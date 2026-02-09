Οι Μπραντ Πιτ και Ντέιβιντ Φίντσερ ξανά μαζί στο σίκουελ του «Once Upon a Time in Hollywood» - Real.gr

Το Netflix, κατά τη διάρκεια του Super Bowl, παρουσίασε το πρώτο teaser-έκπληξη της ταινίας «The Adventures of Cliff Booth», με τον Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) να επιστρέφει στον θρυλικό ρόλο του κασκαντέρ, Cliff Booth. Το φιλμ, που διαδραματίζεται στη δεκαετία του ΄70, αποτελεί το σίκουελ της επιτυχίας «Once Upon a Time in Hollywood» του Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino).

Το σύντομο teaser, ντυμένο με ρετρό μουσική, δείχνει τον Cliff να χαλαρώνει σε ένα μπαρ, να περπατά στα παρασκήνια ενός κινηματογραφικού σετ και να οδηγεί ένα αυτοκίνητο ντέρμπι σε μια χωμάτινη πίστα αγώνων.