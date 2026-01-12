Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί της 83ης τελετής απονομής των Χρυσών Σφαιρών - Real.gr

Η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών του 2026 αποτέλεσε ευκαιρία για τους αστέρες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης να δοκιμάσουν καινούριες τάσεις στο μέτωπο της μόδας.

Στο κόκκινο χαλί της 83ης τελετής απονομής των Χρυσών Σφαιρών βάδισαν σταρ με εντυπωσιακές εμφανίσεις με το λευκό και το μαύρο να είναι τα χρώματα που επέλεξαν οι περισσότερες. Η συνολική ατμόσφαιρα της βραδιάς είχε την κλασική αισθητική του παλιού Χόλιγουντ, όμως υπήρξαν και εμφανίσεις που επαναπροσδιόρισαν τους κανόνες στο κόκκινο χαλί.

Στην 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών που πραγματοποιήθηκε στο Μπέβερλι Χίλτον στο Λος Άντζελες το ανασχεδιασμένο σκηνικό με το κόκκινο χαλί περιελάμβανε σκάλα και επηρέασε τις στυλιστικές επιλογές των σταρ. Το υπερυψωμένο σκηνικό ευνόησε το δράμα και την κίνηση.

Η Σελίνα Γκόμεζ επέλεξε ασπρόμαυρο βραδινό φόρεμα του οίκου Chanel.

Οι πρωταγωνίστριες του «KPop Demon Hunters» s Ejae, Rei Ami και Audrey Nuna εμφανίστηκαν στο χαλί με τολμηρά ασπρόμαυρα φορέματα των Thom Browne και Valdrin Sahiti.

Η Αριάνα Γκράντε επέλεξε μαύρο βραδινό φόρεμα της Vivienne Westwood Couture. Η Chase Infiniti εμφανίστηκε με δημιουργία Louis Vuitton, μαύρη βελούδινη φούστα και ασημί κορσέ διακοσμημένο με καθρέπτες. Η Αμάντα Σάιφρεντ φόρεσε ιβουάρ στράπλες φόρεμα από το Atelier Versace και η Πριγιάνκα Τσόπρα εμφανίστηκε με μπλε δημιουργία Dior Haute Couture του Jonathan Anderson.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ