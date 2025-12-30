Οι γιοι του Σον «Ντίντι» Κομπς ανακοίνωσαν ντοκιμαντέρ για τη δίκη του πατέρα τους - Real.gr

Οι γιοι του Σον «Ντίντι» Κομπς (Sean «Diddy» Combs), Τζάστιν και Κρίστιαν, ανακοίνωσαν τη δημιουργία μιας νέας σειράς ντοκιμαντέρ στο δίκτυο Zeus Network.

Η παραγωγή, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2026, υπόσχεται να παρουσιάσει τη δική τους πλευρά γύρω από την πολύκροτη δίκη του πατέρα τους.

Οι δυο τους έδωσαν στη δημοσιότητα μια πρώτη ματιά από το ντοκιμαντέρ -χωρίς να αποκαλύψουν τον τίτλο- μέσω ενός τρέιλερ που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο κλιπ, ο Τζάστιν και ο Κρίστιαν εμφανίζονται να παρακολουθούν πλάνα έξω από το δικαστήριο όπου διεξήχθη η δίκη του άλλοτε αδιαμφισβήτητου «βασιλιά» της χιπ χοπ, ενώ στην οθόνη εναλλάσσονται τίτλοι ειδήσεων για τον πατέρα τους.