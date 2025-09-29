Οι Judas Priest κυκλοφόρησαν τραγούδι με τον Όζι Όσμπορν για καλό σκοπό - Real.gr

Το heavy metal συγκρότημα Judas Priest κυκλοφόρησε single με τον αείμνηστο Όζι Όσμπορν για να συγκεντρώσει χρήματα για τη νόσο του Πάρκινσον.

Ο Όζι Όσμπορν, πρώην αρχηγός των Black Sabbath, διαγνώστηκε με την εκφυλιστική νευρολογική πάθηση το 2019 και πέθανε σε ηλικία 76 ετών τον Ιούλιο, εβδομάδες μετά από αποχαιρετιστήρια συναυλία στο Villa Park, στο Άστον του Μπέρμιγχαμ, σε απόσταση αναπνοής από την περιοχή στην οποία μεγάλωσε.

Οι Judas Priest, οι οποίοι σχηματίστηκαν στο Μπέρμιγχαμ τη δεκαετία του 1960, αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν μια εκδοχή του War Pigs των Black Sabbath για καλό σκοπό, αφού δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν μαζί με άλλα metal συγκροτήματ στη συναυλία στις 5 Ιουλίου λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Το μέλος του συγκροτήματος Γκλεν Τίπτον, ο οποίος έχει επίσης διαγνωστεί με νόσο του Πάρκινσον παίζει κιθάρα και οι Ρομπ Χάλφορντ και Όζι Όσμπορν τραγουδούν εναλλάξ.

Το τραγούδι αρχικά είχε σχεδιαστεί ως βίντεο αφιερωμένο στον Όσμπορν και τους Black Sabbath, προτού το συγκρότημα προτείνει να το μετατρέψει σε single για φιλανθρωπικό σκοπό.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν στο ίδρυμα του Γκλεν Τίπτον για το Πάρκινσον και στο κέντρο ερευνών για τη νόσο Cure Parkinson’s.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ