Οι Ντέιβιντ Μόρισεϊ, Λιάν Μπεστ και Μπόμπι Σόφιλντ θα έχουν ρόλους στην τετραλογία για τους Beatles - Real.gr

Οι Ντέιβιντ Μόρισεϊ, Λιάν Μπεστ και Μπόμπι Σόφιλντ θα έχουν ρόλους στην τετραλογία για τους Beatles

12:15, 05/12/2025
Νέοι ρόλοι και οι ηθοποιοί που θα τους ερμηνεύσουν ανακοινώθηκαν για την τετραλογία του Σαμ Μέντες για τους Beatles.

Στις ταινίες «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event» παραγωγής Sony Pictures, Neal Street Productions και Apple Corps οι Ντέιβιντ Μόρισεϊ, Λιάν Μπεστ και Μπόμπι Σόφιλντ είναι μεταξύ εκείνων που θα υποδυθούν μέλη του κύκλου του θρυλικού συγκροτήματος.

Παρά τις προηγούμενες αναφορές ότι θα κυκλοφορούσαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές οι ταινίες πρόκειται να κυκλοφορήσουν στις 7 Απριλίου 2028. Κάθε ταινία θα αφηγείται την ιστορία από την οπτική γωνία ενός μέλους του συγκροτήματος και είναι επίσης η πρώτη κινηματογραφική σειρά, στην οποία παραχωρήθηκαν μουσικά δικαιώματα για τη δισκογραφία των Beatles.

