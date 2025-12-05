Οι Ντέιβιντ Μόρισεϊ, Λιάν Μπεστ και Μπόμπι Σόφιλντ θα έχουν ρόλους στην τετραλογία για τους Beatles - Real.gr

Νέοι ρόλοι και οι ηθοποιοί που θα τους ερμηνεύσουν ανακοινώθηκαν για την τετραλογία του Σαμ Μέντες για τους Beatles.

Στις ταινίες «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event» παραγωγής Sony Pictures, Neal Street Productions και Apple Corps οι Ντέιβιντ Μόρισεϊ, Λιάν Μπεστ και Μπόμπι Σόφιλντ είναι μεταξύ εκείνων που θα υποδυθούν μέλη του κύκλου του θρυλικού συγκροτήματος.

Παρά τις προηγούμενες αναφορές ότι θα κυκλοφορούσαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές οι ταινίες πρόκειται να κυκλοφορήσουν στις 7 Απριλίου 2028. Κάθε ταινία θα αφηγείται την ιστορία από την οπτική γωνία ενός μέλους του συγκροτήματος και είναι επίσης η πρώτη κινηματογραφική σειρά, στην οποία παραχωρήθηκαν μουσικά δικαιώματα για τη δισκογραφία των Beatles.