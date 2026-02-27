Οι σκληρές πρόβες του «Rocky» έρχονται στο φως από τον Σιλβέστερ Σταλόνε - Real.gr

Την εξαντλητική προετοιμασία που απαιτήθηκε για την επίτευξη των ρεαλιστικών σκηνών στο ρινγκ της θρυλικής ταινίας «Rocky», αποκάλυψε ο Σιλβέστερ Σταλόνε.

«Επαναλήψεις. Βηματισμοί. Συγχρονισμός. Να δέχεσαι χτυπήματα και να σηκώνεσαι ξανά. Έγραψα το σενάριο σε μόλις 3,5 ημέρες, όμως η σωματική προετοιμασία κράτησε μήνες. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Αν θέλεις να μοιάζει αληθινό, πρέπει να το ζήσεις» έγραψε ο 79χρονος σταρ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Το «Rocky» έκανε το ντεμπούτο του στη Νέα Υόρκη στις 20 Νοεμβρίου του 1976 και αναδείχθηκε ως η ταινία με τις περισσότερες εισπράξεις. Μέσα στη χρονιά οι εισπράξεις έφτασαν τα 225 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.