Οι BTS επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη

Η κορεατική μπάντα αγοριών, BTS επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη αυτό το καλοκαίρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το συγκρότημα της K-pop ανακοίνωσε ότι η ημερομηνία της παγκόσμιας κυκλοφορίας της νέας μεγάλου μήκους ταινία τους με τίτλο «Bring the Soul: The Movie» είναι η 7η Αυγούστου.

Η νέα ταινία έρχεται μόλις 6,5 μήνες μετά την τελευταία με τίτλο «Love Yourself in Seoul», η οποία προβλήθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Ιανουάριο και έναν χρόνο μετά το «Burn the Stage» του 2018.

Η ταινία, αναμένεται να έχει παρόμοιο θέμα με το «Burn the Stage» που ήταν μία μίξη ζωντανών εμφανίσεων των BTS και συνεντεύξεων και περιελάμβανε στιγμιότυπα των επτά σούπερ σταρ της K-pop από τα παρασκήνια και από την παραμονή τους στις πόλεις, από τις οποίες πέρασαν στη διάρκεια της περιοδείας τους.